Karadeniz derbisinde Giresun'u 3-0'la devirerek moral bulan ve artık Spor Toto Süper Lig'de çıkışa geçmek isteyen Trabzonspor bugün Alanyaspor'la kapışacak.Bordo-Mavililer'in Teknik Direktörü Abdullah Avcı tüm planlarını üç puan üzerine yaptı. Giresunspor karşısında 4-4-2 düzeniyle başlayan Avcı, Maxi Gomez'in kart cezası nedeniyle sistemi değiştirme kararı aldı.Tek forvetli sisteme dönüş yapan Başarılı çalıştırıcı, Maxi Gomez'in yokluğunda ileri uçta Umut Bozok ile Djaniny'den birini tercih edecek.Öte yandan Bordo-Mavililer, bu sezon 8 dış saha mücadelesinde sadece 3 galibiyet alabildi. Diğer sınavlarda 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde edildi.