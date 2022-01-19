Abdullah Avcı, 61'i kaçırdı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, GZT Giresunspor maçıyla 61. kez Trabzonspor'un başında sahaya çıkacak ve şehrin plaka numarasını bulacaktı.
Sivasspor deplasmanında kırmızı kart gören tecrübeli hoca, fırsatı kaçırdı, Giresun maçnda tribünde olacak.
Takımı yardımcı antrenör Orhan Ak yönetecek. Bu arada Avcı, sportmenliğe aykırı hareketten 36. maddeyle PFDK'ya sevk edildi.
Sivasspor deplasmanında kırmızı kart gören tecrübeli hoca, fırsatı kaçırdı, Giresun maçnda tribünde olacak.
Takımı yardımcı antrenör Orhan Ak yönetecek. Bu arada Avcı, sportmenliğe aykırı hareketten 36. maddeyle PFDK'ya sevk edildi.