Abdullah Avcı, 3 yıllık imzayı attı

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme yenilediğini KAP'a bildirdi.



🔑2022/23: 25 milyon TL



🔑2023/24: 25 milyon TL + (TÜFE+ÜFE)/2



🔑2024/25: 2023/24 ücreti + (TÜFE+ÜFE)/2 pic.twitter.com/38zR865szv



— Sporx (@sporx) September 16, 2022

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme yenilediğini açıkladı."Şirketimiz ile Teknik Direktörümüz Sayın Abdullah Mucib Avcı arasındaki mevcut sözleşmenin 2022-23 futbol sezonuna ait mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.Buna göre; Sayın Avcı'ya, 2022-23 futbol sezonunda 25.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. 2023/2024 ve 2024/2025 futbol sezonlarında, bir önceki sezon ödenen garanti ücretin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak, ''bir önceki yılın aynı ayına göre değişim tablosunda" yer alan Temmuz ayı oranları dikkate alınarak bulunacak (TÜFE+ÜFE)/2 oranında arttırılacaktır, ancak, her halükarda bu artış oranı %50'den fazla olmayacaktır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla."