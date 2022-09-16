Abdullah Avcı, 3 yıllık imzayı attı

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme yenilediğini KAP'a bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı, 3 yıllık imzayı attı
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16 Eylül 2022 13:21
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme yenilediğini açıkladı.

İşte Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama:

"Şirketimiz ile Teknik Direktörümüz Sayın Abdullah Mucib Avcı arasındaki mevcut sözleşmenin 2022-23 futbol sezonuna ait mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre; Sayın Avcı'ya, 2022-23 futbol sezonunda 25.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. 2023/2024 ve 2024/2025 futbol sezonlarında, bir önceki sezon ödenen garanti ücretin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak, ''bir önceki yılın aynı ayına göre değişim tablosunda" yer alan Temmuz ayı oranları dikkate alınarak bulunacak (TÜFE+ÜFE)/2 oranında arttırılacaktır, ancak, her halükarda bu artış oranı %50'den fazla olmayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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