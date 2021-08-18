Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda hamleler yapan Trabzonspor yönetimine yeni talepler geldi.



Karadeniz gazetesinin haberine göre; Avcı, gelen son bilgilere göre bir sol bek, bir ön libero ve bir de forvet bölgesinde de oynayabilen hücumcu talep ediyor.



Avcı'nın bu talebine yönetim olumlu şekilde dönüş yaparken stoper ve orta saha transferlerinde sona gelindiği öğrenildi. Hücum oyuncusu için acele etmeyeceklerini aktaran Bordo Mavililer transferin son gününe kadar bu bölge için arayışta olacak.



Transferlerin bu hafta veya önümüzdeki hafta içerisinde netleşip sonuca kavuşturulması bekleniyor. Tabi bu süreç içerisinde takım içinde ayrılıklar da yaşanacak.



