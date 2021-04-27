Abdullah Avcı: '3. sıra bile kar!'

Son olarak evinde Karagümrük'ü yenerek beş maç aradan sonra galip gelen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ligin sonuna kadar yarışın içinde kalmaya çalışacaklarını söyledi.



Oyuncularıyla bir toplantı yapan Avcı, "Son yılların en çekişmeli lig yarışı oluyor. Dengeler her an değişebilir. Bir üst basamağa bile tırmansak kar sayacağız. Ligin sonunda bulunduğumuz yer Avrupa kupaları açısından da çok önemli. Yarışı bırakmayacağız" diye konuştu.



Aniden ateşi çıktı



Öte yandan Göztepe hazırlıkları yapan Trabzonspor'un dünkü idmanı öncesi Abdullah Avcı'nın aniden ateşi yükseldi. Covid-19 testi negatif çıkan bordo mavili çalıştırıcıya grip teşhisiyle hastanede serum takıldı. Hoca'nın İzmir'e gidip gitmeyeceği bugünkü test sonrası belli olacak.



Ayrıca Trabzonspor'da yapılan koronavirüs testlerinde A takım bünyesinde bulunan bir idari personelde virüs görüldü. Futbolcu testleri ise negatif çıktı.



