Abdullah Avcı: "3. sıra bile kar!"

Son yılların en çekişmeli yarışının yaşandığını söyleyen Trabzonspor'un hocası "Bir üst basamağa bile tırmansak kar sayacağız" dedi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Abdullah Avcı: '3. sıra bile kar!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Nisan 2021 08:39
Son olarak evinde Karagümrük'ü yenerek beş maç aradan sonra galip gelen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ligin sonuna kadar yarışın içinde kalmaya çalışacaklarını söyledi.

Oyuncularıyla bir toplantı yapan Avcı, "Son yılların en çekişmeli lig yarışı oluyor. Dengeler her an değişebilir. Bir üst basamağa bile tırmansak kar sayacağız. Ligin sonunda bulunduğumuz yer Avrupa kupaları açısından da çok önemli. Yarışı bırakmayacağız" diye konuştu.

Aniden ateşi çıktı

Öte yandan Göztepe hazırlıkları yapan Trabzonspor'un dünkü idmanı öncesi Abdullah Avcı'nın aniden ateşi yükseldi. Covid-19 testi negatif çıkan bordo mavili çalıştırıcıya grip teşhisiyle hastanede serum takıldı.  Hoca'nın İzmir'e gidip gitmeyeceği bugünkü test sonrası belli olacak.

Ayrıca Trabzonspor'da yapılan koronavirüs testlerinde A takım bünyesinde bulunan bir idari personelde virüs görüldü. Futbolcu testleri ise negatif çıktı. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.