Abdullah Avcı, 3 milli yıldızı istiyor!

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, gözünü A Milli Takım'ın 3 oyuncusuna dikti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı, 3 milli yıldızı istiyor!
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31 Mart 2021 11:22
Trabzonspor, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordomavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'nın hedefinde, milli futbolcular Umut Meraş, Enis Destan ve Kenan Karaman var.

18 yaşındaki forvet Enis Destan için Altınordu ile temaslar başlarken, Ege ekibinin en az 5 milyon TL'lik bir bonservis beklentisi içerisinde olduğu öğrenildi.

Fransa ekibi Le Havre'de forma giyen 25 yaşındaki sol bek Umut Meraş'ın transferi için henüz hamle yapılmazken, sadece rakamsal araştırmaların yapıldığı belirtildi.

Bordo-mavililer, Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek 27 yaşındaki Kenan Karaman için ise oyuncunun menajeriyle önümüzdeki süreçte iletişime geçecek. 



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