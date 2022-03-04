Abdullah Avcı 24 yıllık Kadıköy serisini kırma peşinde

Trabzonspor, pazar günü sahaya ligde 24 yıl sonra F.Bahçe'yi deplasmanda yenmek için çıkacak. Ayrıca bu sezon İstanbul'da 4'te 4 yapan bordo-mavililer 5. zaferin peşinde

Haber; Sabah
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Abdullah Avcı 24 yıllık Kadıköy serisini kırma peşinde
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04 Mart 2022 10:46
Süper Lig'de 66 puanla zirvede yer alan Trabzonspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçına iki farklı hedefle hazırlanıyor. Ligde son 5 maçını kayıpsız geçen ve en yakın rakibine 17 puan fark atan bordo-mavililer, Kadıköy'den galibiyetle ayrılmaktan başka bir şey düşünmüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı vereceği ilk sınavı kayıpsız geçmenin planlarını yapıyor.

Trabzonspor ayrıca ligde deplasmanda en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup ettiği rakibi karşısında 24 yıllık seriyi de bitirmek istiyor. Geçen sezon Eddie Newton yönetiminde çıktığı maçtan 3-1 yenik ayrılan Trabzonspor, 2019-2020'de ligde 1-1 berabere kaldığı rakibini Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Kadıköy'de 3-1 devirmişti.

Ancak ligde İstanbul'daki galibiyet hasreti devam etmişti. Bu sezon İstanbul'da oynadığı tüm maçları kazanan Fırtına, bu seriyi sürdürüp 5'te 5 yapmak istiyor. Bordo-mavililer, rakip sahada Kasımpaşa'yı 1-0, Karagümrük'ü 2-0, G.Saray ve Beşiktaş'ı ise 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti.

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