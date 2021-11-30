Abdullah Avcı 1 sol bek, 2 kanat istedi

Trabzonspor, devre arası transferi için çalışmaya erken başladı. İstanbul'da gerçekleştirilen ve Başkan Ahmet Ağaoğlu, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Abdullah Avcı arasında yapılan görüşmede, devre arası için 1 sol bek ve 2 kanat oyuncusu transferi için fikir birliğine varıldı.Diğer bölgeler için ise ekonomik imkanların el vermesi ve takımdan ayrılması muhtemel oyuncuların nihai durumunun netleşmesinin ardından karar verilecek.