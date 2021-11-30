Abdullah Avcı 1 sol bek, 2 kanat istedi

Trabzonspor, devre arasındaki transferler için çalışmalarına şimdiden başladı.

Haber; Sabah
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Abdullah Avcı 1 sol bek, 2 kanat istedi
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30 Kasım 2021 11:32
Trabzonspor, devre arası transferi için çalışmaya erken başladı. İstanbul'da gerçekleştirilen ve Başkan Ahmet Ağaoğlu, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Abdullah Avcı arasında yapılan görüşmede, devre arası için 1 sol bek ve 2 kanat oyuncusu transferi için fikir birliğine varıldı.

Diğer bölgeler için ise ekonomik imkanların el vermesi ve takımdan ayrılması muhtemel oyuncuların nihai durumunun netleşmesinin ardından karar verilecek. 

 

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