Abdülkerim transferinde Okan Buruk etkisi

Okan Buruk'un Galatasaray'ın başına geçer geçmez transfer için Abdülkerim Bardakcı'yı aradığı ortaya çıktı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Abdülkerim transferinde Okan Buruk etkisi
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26 Haziran 2022 12:56
Fenerbahçe, Beşiktaş ve GAlatasaray'ın resmi teklifte bulunmasıyla bir anda Türk futbolunun gündemine oturan Abdülkerim Bardakcı, artık Galatasaray'da.

İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçen ve resmi imzatı atan 27 yaşındaki futbolcunun transferinde Okan Buruk'un etkin rol oynadığı ortaya çıktı. Buruk'un Galatasaray'da göreve başlar başlamaz Abdülkeri'i aradığı ve ikna ettiği öğrenildi.

Geçen sezonun yıldız ise Abdülkerim ise Galatasaray'a transferinin resmiyet kazanmasının ardından, "Okan Hoca'yı çok seven ve beğenen birçok insan duydum. Bana da şimdi çalışmak nasip oldu" diye konuştu.



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