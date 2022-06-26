Abdülkerim transferinde Okan Buruk etkisi

Fenerbahçe, Beşiktaş ve GAlatasaray'ın resmi teklifte bulunmasıyla bir anda Türk futbolunun gündemine oturan Abdülkerim Bardakcı, artık Galatasaray'da.İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçen ve resmi imzatı atan 27 yaşındaki futbolcunun transferinde Okan Buruk'un etkin rol oynadığı ortaya çıktı. Buruk'un Galatasaray'da göreve başlar başlamaz Abdülkeri'i aradığı ve ikna ettiği öğrenildi.Geçen sezonun yıldız ise Abdülkerim ise Galatasaray'a transferinin resmiyet kazanmasının ardından,diye konuştu.