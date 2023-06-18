Abdülkerim: 'Tek hedefimiz 3 puan'

EURO 2024 elemeleri D grubunda Galler'e karşı oynayacağımız maç öncesinde Abdülkerim Bardakçı basın toplantısına katıldı.



Galler karşılaşmasına iyi hazırlandıklarını söyleyen Abdülkerim, "İyi bir dinlenme fırsatımız oldu. İyi bir yolculuk yaptık. Hazırlanıyoruz Galler maçına. Galler'e uzun dediniz ama Letonya daha uzundu. Her şey güzel olacak. Tek hedefimiz 3 puan. Allah'ın izniyle kazanacağız." dedi.



"AMACIMIZA ULAŞTIK"



Letonya karşılaşması hakkında konuşan Abdülkerim, "Sürekli birbirimizle istişare ediyoruz; Letonya'ya bu kadar pozisyon vermemek lazım. Fizik üstünlükleri vardı, sürekli uzun top oynadılar. Tek hedefimiz galibiyetti. Pozisyon verdik ama amacımıza ulaştık." ifadelerini kullandı.



"ÖNCELİĞİM SAVUNMA"



Letonya maçında attığı gol hakkında konuşan Abdülkerim, "İlk maçta gol attım. Neden ikinci maçta da gol veya asist olmasın. Tabii önceliğim savunma. Gol veya asist olursa ekstra olur." diyerek sözlerini noktaladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ