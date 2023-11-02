Angelino ve Kazımcan Karataş'ta aradığı sol bek performansını bulamayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un çözüm arayışı sürüyor.
Savunma hattının değişmez ismi Abdülkerim Bardakcı'yı son provalarda bu bölgede deneyen Buruk'un, stoper tandemini Victor Nelsson - Davinson Sanchez ikilisiyle güncelleyip, solda böyle bir değişikliğe gidebileceği öğrenildi.
Okan hoca daha önceki açıklamasında, Abdülkerim'in sol bekte oynamayı sevmediğini söylemişti.
Savunma hattının değişmez ismi Abdülkerim Bardakcı'yı son provalarda bu bölgede deneyen Buruk'un, stoper tandemini Victor Nelsson - Davinson Sanchez ikilisiyle güncelleyip, solda böyle bir değişikliğe gidebileceği öğrenildi.
Okan hoca daha önceki açıklamasında, Abdülkerim'in sol bekte oynamayı sevmediğini söylemişti.