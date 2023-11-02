Abdülkerim, sol beke geçiyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasında sol bekte Abdülkerim Bardakcı'ya forma verecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdülkerim, sol beke geçiyor!
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02 Kasım 2023 09:12
Angelino ve Kazımcan Karataş'ta aradığı sol bek performansını bulamayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un çözüm arayışı sürüyor.

Savunma hattının değişmez ismi Abdülkerim Bardakcı'yı son provalarda bu bölgede deneyen Buruk'un, stoper tandemini Victor Nelsson - Davinson Sanchez ikilisiyle güncelleyip, solda böyle bir değişikliğe gidebileceği öğrenildi.

Okan hoca daha önceki açıklamasında, Abdülkerim'in sol bekte oynamayı sevmediğini söylemişti.  



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