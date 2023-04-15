Abdülkerim-Nelsson ikilisi geçit vermiyor!

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson'un birlikte forma giydiği son 3 resmi maçta kalesini gole kapadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; DHA
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Abdülkerim-Nelsson ikilisi geçit vermiyor!
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15 Nisan 2023 13:02
Abdulkerim Bardakci
Abdulkerim Bardakci
Galatasaray
Galatasaray'ın savunma ikilisi Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson birlikte oynadığı son 3 karşılaşmada rakiplere gol fırsatı tanımadı.

Victor Nelsson, Süper Lig'deki Konyaspor ve Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Başakşehir karşılaşmalarında forma giyememişti. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda Konyaspor'a 2-1 ve Başakşehir'e 3-2 mağlup olmuştu.

Galatasaray; Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson'un birlikte forma giydiği son 3 resmi karşılaşmada ise kalesini gole kapadı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Kasımpaşa'yı 1-0, Adana Demirspor'u 2-0 ve son olarak Kayserispor'u 6-0 mağlup etmeyi başardı. 

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