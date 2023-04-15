Galatasaray'ın savunma ikilisi Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson birlikte oynadığı son 3 karşılaşmada rakiplere gol fırsatı tanımadı.



Victor Nelsson, Süper Lig'deki Konyaspor ve Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Başakşehir karşılaşmalarında forma giyememişti. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda Konyaspor'a 2-1 ve Başakşehir'e 3-2 mağlup olmuştu.



Galatasaray; Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson'un birlikte forma giydiği son 3 resmi karşılaşmada ise kalesini gole kapadı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Kasımpaşa'yı 1-0, Adana Demirspor'u 2-0 ve son olarak Kayserispor'u 6-0 mağlup etmeyi başardı.



