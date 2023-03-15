Abdülkerim'e İtalya'dan talip var!

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Abdülkerim Bardakcı'ya Atalanta talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdülkerim'e İtalya'dan talip var!
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15 Mart 2023 09:05
Galatasaray'da takımın yıldızlarına gelen teklifler nedeniyle de hummalı çalışmalar yürütülüyor.

Şu ana kadar Sacha Boey, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz için 5 büyük ligden teklifler alan Sarı-Kırmızılılar'da bu isimlere bir yenisi daha eklendi: Abdülkerim Bardakcı...

Sabah'ta yer alan habere göre; Yıldız futbolcunun menajeriyle İtalya Serie A'dan iki kulübün temas kurduğu belirlendi. Bu kulüplerden birisinin Atalanta olduğu belirtiliyor.

SEZON BİTER BİTMEZ TEKLİF

Şu anda Galatasaray kulübüne ulaşmış herhangi bir tekliflin olmadığı öğrenildi. Ancak sezonun bitmesinin ardından İtalyan kulüplerinin Abdülkerim Bardakcı için Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çalacağı belirtiliyor.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILACAK

Yıldız futbolcunun gösterdiği müthiş performansın ardından Stefan Kuntz tarafından Milli Takım kadrosuna çağrılmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFER SAVAŞI ÇIKARMIŞTI

Galatasaray sezon başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile müthiş bir transfer savaşına girerek Abdülkerim'i kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, 28 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Yapılan anlaşmaya göre Abdülkerim bu sezon 17 milyon lira, 2023-2024 sezonunda 19 milyon 550 bin lira, 2024-2025 sezonunda 23 milyon 460 bin lira ve uzatma opsiyonunun kullanılması halinde 2025-2026 sezonunda 29 milyon 325 bin lira maaş alacak. 

 

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