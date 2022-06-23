'Abdülkerim Bardakcı transferinde pürüz!'

Fenerbahçe'nin Konyaspor'dan kadrosuna katmak istediği Abdülkerim Bardakcı transferinde yeni bir gelişme yaşandı.



Haber Global'in haberine göre; Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçe arasındaki görüşmelerde pürüz çıktı. Transfer için Konyaspor ile anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, oyunun maaş taleplerini ise karşılamadı.



Bu gelişmenin ardından oyuncuyu isteyen bir başka kulüp olan Galatasaray yeniden devreye girdi. Konyaspor ile tekrar görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar, bu transferi tamamlamak için uğraşıyor.



VEDA ETMİŞTİ



27 yaşındaki stoper, Fenerbahçe ile görüşmelerinden önce Konya Yeni Haber Spor Müdürü Yılmaz Çelik'e yaptığı açıklamada, "Değişik duygular içerisindeyim. Konyaspor'a para kazandırdığım için de ayrıca çok gururluyum. İnşallah Konya'mı en güzel şekilde temsil ederim. Herkes hakkını helal etsin. Umarım her şey çok güzel olur" şeklinde konuşmuştu.



ABDÜLKERİM'İN KARİYERİ



Konyaspor'un altyapısından yetişen 27 yaşınaki stoper Abdülkerim, ilk kez bir İstanbul takımında forma giyecek. Daha önce Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay formaları giyen Bardakçı, bugüne dek 116 maçta forma giyerken, 9 gol- 8 asist'lik performans ortaya koydu.





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