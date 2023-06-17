Abdülkerim Bardakcı: 'Puan farkını açacağız'

Milli takımın ilk golünü atan Abdülkerim Bardakcı, Letonya galibiyeti sonrası konuştu.



Abdülkerim Bardakcı yaptığı açıklamada, "Bu golün aynısını bir idmanda Merih ile atmıştık. İlk maçımda gol attım, çok mutlu ve gururluyum. Hep uzun oynamaya çalıştılar. Önemli olan galip gelmemizdi. Buraya 2'de 2 için geldik, puan farkını açacağız inşallah." dedi.



Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Merih ile maçtan önce çok konuştuk. Benim de ilk maçım tabii... Kardeşim sağ olsun bana çok yardımcı oldu, asistini de yaptı." ifadelerini kullandı.





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