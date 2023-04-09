Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da, defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı şoku yaşanmıştı.



Tecrübeli futbolcu, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e karşı oynadıkları maçta sakatlanmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu belli oldu. İşte detaylar...



Galatasaray'ın başarılı defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'dan sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi.



Sol arka alt adale grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edildiği açıklanan ve tedavisine başlanan tecrübeli oyuncu, hafta içi takımlara çalışmalara başlayacak.



Abdülkerim Bardakcı, ligde cuma günü oynanacak Kayserispor maçında sahada olabilecek.



28 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 24 karşılaşmada 2 gol atarken 2 de asist yaptı.



ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?



7 Eylül 1994 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Zonguldak altyapısında başladı. Kariyerinde Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor, Altay ve Konyaspor gibi takımların formalarını giydi.



2022 yılında Konyaspor'dan Galatasaray'a 2.8 milyon euro karşılığında transfer oldu.



1.85 cm boyundaki Abdülkerim Bardakcı, defans hattında stoper olarak görev yapıyor. Deneyimli futbolcu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. 28 yaşındaki savunmacının Galatasaray'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.





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