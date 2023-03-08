Abdülkerim Bardakcı'nın büyük heyecanı

Galatasaray'ın sezon başında Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Abdülkerim Bardakcı, hayallerinden birine daha kavuşmak üzere geri sayımda.



28 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'ın geniş kadrosuna dahil edilmenin heyecanını yaşıyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan ve Hırvatistan ile oynanacak maçlarda başarılı stoperi de kullanmayı planlıyor.



Bu sezon Galatasaray'da 20 maça çıkan Abdülkerim Bardakcı 2 kez fileleri havalandırdı ve 2 asist yaptı.





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