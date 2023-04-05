Abdülkerim Bardakçı maçı tamamlayamadı

Galatasaray'ın Başakşehir'i konuk ettiği maçta Abdülkerim Bardakçı sakatlık geçirerek maçı tamamlayamadı.
Maçta dakikalar 85'i gösterdiğinde sakatlık hissettiğini kenara işaret eden Bardakçı, teknik direktör Okan Buruk tarafından oyundan alındı. Bardakçı'nın yerine oyuna Bafetimbi Gomis gol umudu olarak oyuna girdi.
Maçta dakikalar 85'i gösterdiğinde sakatlık hissettiğini kenara işaret eden Bardakçı, teknik direktör Okan Buruk tarafından oyundan alındı. Bardakçı'nın yerine oyuna Bafetimbi Gomis gol umudu olarak oyuna girdi.
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