Abdülkerim Bardakçı: 'Kuntz'a teşekkürler!'

İttifak Holding Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı A Milli takım kadrosunda sakatlığı sebebiyle olamayacağı için üzgün olduğunu açıkladı



27 yaşındaki savunmacı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Heyecanla ve umutla beklediğim, istediğim, arzuladığım A Milli Takım kadrosunda sakatlığımdan dolayı olamayacağım. Beni çağırmak isteyen, kadroda düşünen milli takım hocalarıma bana duydukları güvenden dolayı teşekkür ediyorum. Fiziksel olarak yanlarında olamasam da kalben ve dualarımla yanlarında olup destekleyeceğim. Bu süreçten başarılı çıkacağımıza canı gönülden inanıyorum ve milli takımımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. (Konya Postası)





İLGİLİ VİDEO