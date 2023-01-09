Abdülkerim Bardakcı için G.Saray'dan gönderme!

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray, ezeli rakibine göndermede bulundu.



Sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı'nın derbideki fotoğraflarını paylaştı ve "Paha biçilemez" ifadelerini kullandı. Galatasaray ayrıca paylaşımında göz kırpma emojisi kullandı.



Abdülkerim Bardakcı'nın adı Galatasaray'a gelmeden önce transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılmıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görüşmelerde Abdülkerim'in talebi sonrası "Sen o kadar eder misin?" sözlerini kullandığı basına yansımıştı.



Galatasaraylı taraftarlar, kulübün Abdülkerim için yaptığı paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.





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