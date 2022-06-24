Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray için geliyor

İttifak Holding Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakcı için flaş gelişmeler yaşandı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray için geliyor
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24 Haziran 2022 13:39
Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen Abdülkerim Bardakçı'nın Fenerbahçe ile anlaşamasının ardından Beşiktaş ve Galatasaray devreye girdi. Abdülkerim Bardakcı'nın tercihi Galatasaray oldu

Beşiktaş, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan 27 yaşındaki defans oyuncusu için Fenerbahçe'nin yaptığı teklifin aynısını yaptı. ASiyah-beyazlılar, Beşiktaş, Abdülkerim Bardakcı için Konyaspor'a 2.8 milyon euro bonservis + 500 bin euro bonus teklif etti. Konyaspor, bu teklifi kabul etti.

TERCİHİ GALATASARAY OLDU

Öte yandan Beşiktaş'ın teklifinin ardından Galatasaray da Konyaspor'un kapısını aynı teklifle çaldı. Yeşil-beyazlılar, Galatasaray'ın da teklifini kabul etti. Ayrıca Abdülkerim Bardakcı'nın tercihi Galatasaray'dan yana oldu.

GALATASARAY İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray'dan yıllık 1 milyon euro kazanacak olan Abdülkerim Bardakcı, gece yarısı 01:15'te İstanbul'a gelerek önce sağlık kontrolünden geçecek ve sonra 3+1 yıllık resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Bu arada Abdülkerim Bardakcı sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe aldı.

 

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