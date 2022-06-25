Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'da

Galatasaray, sezonun ilk transferini yaptı. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı için KAP'a açıklama yaptı.



Galatasaray'dan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile opsiyonlu olarak 4 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.



Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:



"Profesyonel futbolcu Abdülkerim Bardakcı ve kulübü Konyaspor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcumuzun eski kulübüne net 2.800.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.



Futbolcumuz ile 2022-2023 sezonundan başlayarak son sezonu opsiyonlu olmak üzere 4 futbol sezonu için sözleşme imzalanmıştır.



Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL, 2023-2024 sezonu için net 19.550.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 23.460.000 TL ve Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde 2025-2026 sezonu için net 29.325.000 TL sezonluk ücret ödenecektir."



