Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen Abdülkerim Bardakçı'nın Fenerbahçe ile anlaşamasının ardından Beşiktaş ve Galatasaray devreye girdi. Abdülkerim Bardakcı'nın tercihi Galatasaray oldu



Beşiktaş, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan 27 yaşındaki defans oyuncusu için Fenerbahçe'nin yaptığı teklifin aynısını yaptı. ASiyah-beyazlılar, Beşiktaş, Abdülkerim Bardakcı için Konyaspor'a 2.8 milyon euro bonservis + 500 bin euro bonus teklif etti. Konyaspor, bu teklifi kabul etti.



TERCİHİ GALATASARAY OLDU



Öte yandan Beşiktaş'ın teklifinin ardından Galatasaray da Konyaspor'un kapısını aynı teklifle çaldı. Yeşil-beyazlılar, Galatasaray'ın da teklifini kabul etti. Ayrıca Abdülkerim Bardakcı'nın tercihi Galatasaray'dan yana oldu.



Galatasaray'dan yıllık 1 milyon euro kazanacak olan Abdülkerim Bardakcı, kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmenin altına imza atacak.









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