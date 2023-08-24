Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, Molde mücadelesinde takımı adına fark yaratan isimlerden biri oldu.
Deneyimli stoper, sahada kaldığı süre içerisinde yaptığı müdahaleler ile Norveç ekibinin tehlikeli ataklarını önledi. Özellikle Aslan'ın savunmada aksadığı dakikalarda takımı kurtaran isimlerden biri oldu.
28 yaşındaki futbolcu, yenilen gollerde ise çaresiz kaldı. Sarı-Kırmızılılar, savunmada verdiği açıkların ardından Molde'yi durdurmakta zorlandı.
Deneyimli stoper, sahada kaldığı süre içerisinde yaptığı müdahaleler ile Norveç ekibinin tehlikeli ataklarını önledi. Özellikle Aslan'ın savunmada aksadığı dakikalarda takımı kurtaran isimlerden biri oldu.
28 yaşındaki futbolcu, yenilen gollerde ise çaresiz kaldı. Sarı-Kırmızılılar, savunmada verdiği açıkların ardından Molde'yi durdurmakta zorlandı.