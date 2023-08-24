Abdülkerim Bardakcı elinden geleni yaptı

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile oynanan maçta takımının etkili performans gösteren oyuncularından birisi oldu.

, Fotoğraf; AA
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Abdülkerim Bardakcı elinden geleni yaptı
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24 Ağustos 2023 12:54
Son güncelleme 24 Ağustos 2023 13:34
Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, Molde mücadelesinde takımı adına fark yaratan isimlerden biri oldu.

Deneyimli stoper, sahada kaldığı süre içerisinde yaptığı müdahaleler ile Norveç ekibinin tehlikeli ataklarını önledi. Özellikle Aslan'ın savunmada aksadığı dakikalarda takımı kurtaran isimlerden biri oldu.

28 yaşındaki futbolcu, yenilen gollerde ise çaresiz kaldı. Sarı-Kırmızılılar, savunmada verdiği açıkların ardından Molde'yi durdurmakta zorlandı.

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