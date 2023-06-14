Abdülkerim Bardakcı'dan transfer kararı!

Galatasaray forması altında başarılı bir performansa imza atan Abdülkerim Bardakcı, takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Abdülkerim Bardakcı'dan transfer kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Haziran 2023 10:24
Galatasaray formasıyla gösterdiği müthiş performans sonrası Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi başaran Abdülkerim Bardakcı, transfere kapısını kapattı.

Sarı-kırmızılı takımla yaşadığı şampiyonluk sonrası A Milli Takım kampına katılan ve bir hayalini daha gerçekleştirmeye çok yaklaşan 28 yaşındaki savunmacı, bu sezon da yoluna Galatasaray'da devam etmek istiyor.

Galatasaray'da geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan deneyimli futbolcu 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery