Abdülkerim Bardakcı'dan transfer kararı!

Galatasaray formasıyla gösterdiği müthiş performans sonrası Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi başaran Abdülkerim Bardakcı, transfere kapısını kapattı.
Sarı-kırmızılı takımla yaşadığı şampiyonluk sonrası A Milli Takım kampına katılan ve bir hayalini daha gerçekleştirmeye çok yaklaşan 28 yaşındaki savunmacı, bu sezon da yoluna Galatasaray'da devam etmek istiyor.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan deneyimli futbolcu 3 gol attı ve 3 asist yaptı.
Sarı-kırmızılı takımla yaşadığı şampiyonluk sonrası A Milli Takım kampına katılan ve bir hayalini daha gerçekleştirmeye çok yaklaşan 28 yaşındaki savunmacı, bu sezon da yoluna Galatasaray'da devam etmek istiyor.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan deneyimli futbolcu 3 gol attı ve 3 asist yaptı.
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