Abdülkerim Bardakcı'dan transfer açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen Abdülkerim Bardakcı, transfer iddiaları hakkında da konuştu.



TRT Spor'a konuşan Bardakcı'nın açıklamaları şöyle:



"Takımdan ayrı çalışmalara başladım, şu anda her şey yolunda. Göztepe maçına yetişirim diye düşünüyorum. Sene başından beri şunu söylüyorum; ben takım olarak görmüyorum bizi, aile olarak görüyorum çünkü arkadaşlık üst seviyede. Gerçekten aile gibiyiz."



"HERKESİN BEKLENTİSİ ÇOK ÜST DÜZEYDE"



"Bence bizim başarımızın %90'ını bu bu aile olayı kaplıyor. Üst sıralarda olduğunuz zaman takımın üstüne daha çok yük biniyor. Herkesin beklentisi çok üst düzeyde."



"Takım olarak yorgunduk. Bu milli ara bizim için çok iyi geldi, herkes dinlendi, kafasını toparladı. İnşallah bundan sonra yine devam edeceğiz hedef doğrultusunda."



"ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNİ DİNLETMEK İSTİYORUZ"



"Bu sene Allah bize nasip ederse, 100. yılımızda sezonu istediğimiz şekilde bitirip bütün Konya'ya Şampiyonlar Ligi müziğini dinletmek istiyoruz."



"Galatasaray maçından önce İlhan hoca benim konuşma yapmamı istedi, motivasyon konuşması. Ben de konuşmamda şunu söyledim: 'Herkes kariyeri için oynuyor, Konyaspor için oynuyor, herkes ailesi için oynuyor, Konya şehri için oynuyor. Ben bu sene Konya şehrine, herkese bu yaptıklarımızın sonucu olarak Şampiyonlar Ligi müziğini dinletmek istiyorum."



TRANSFER AÇIKLAMASI



"Ondan sonra sahaya çıktık benim şansıma demeliyim sahada da Şampiyonlar Ligi müziği çaldı. Tabii burada ister istemez herkes etkilendi. Artık herkes olayın farkında, İnşallah hedefimiz doğrultusunda ilerlersek ki ben buna çok inanıyorum. Gerçekten çok kaliteli bir ekibiz. İnşallah sezon sonunda hedefimize ulaşırız."



"Benim şu an odaklandığım tek bir nokta var, şu an Konyaspor ile sezonu en üst seviyede tamamlamak, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek. Şu an için kişisel olarak tek bu hedefe odaklanmış durumdayım. Artık gerisi ne olur, Allah bilir. Kariyer açısından da öyle. Nasip diyelim"



Öte yandan, kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki savunma oyuncuus, bu sezon forma giydiği 27 maçta 4 gol ve 4 asist kaydetti.









