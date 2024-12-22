Abdülkerim Bardakcı 'Dalya' dedi

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıktı.
İstanbul temsilcisindeki 3. sezonunu geçiren Abdülkerim, Süper Lig'de 72. kez forma giydi. Galatasaray'da Avrupa kupalarında 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5, Turkcell Süper Kupa'da 2 kez sahaya çıkan 30 yaşındaki stoper, toplamda 100 müsabakaya ulaştı.
Galatasaray'da 2 Süper Lig, 1 Turkcell Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Abdülkerim Bardakcı, savunmadaki iyi performansını hücumda kaydettiği 10 golle süsledi.
İstanbul temsilcisindeki 3. sezonunu geçiren Abdülkerim, Süper Lig'de 72. kez forma giydi. Galatasaray'da Avrupa kupalarında 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5, Turkcell Süper Kupa'da 2 kez sahaya çıkan 30 yaşındaki stoper, toplamda 100 müsabakaya ulaştı.
Galatasaray'da 2 Süper Lig, 1 Turkcell Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Abdülkerim Bardakcı, savunmadaki iyi performansını hücumda kaydettiği 10 golle süsledi.