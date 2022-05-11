Abdülkerim Bardakçı'da mutlu son...

Bu sezon Konyaspor formasıyla ortaya koyduğu başarılı performansla yıldızını parlatan Abdülkerim Bardakçı, Beşiktaş'ın radarına girmişti. 27 yaşındaki futbolcu için aylar öncesinden menaceri aracılığıyla çalışmalarda bulunan idareciler, bu transferde artık son düzlüğe girmiş durumda. Oyuncuyla temsilcisi üzerinden el sıkışan Beşiktaş Yönetimi, Konyaspor'a da 2 milyon euroluk teklifte bulundu.



Öneriyi değerlendirmeye alan Yeşil-Beyazlılar'ın, sezon sonuna kadar düşünme süresi istediği bildirildi. 1,90'lık stoperin, ay sonuna kadar transferinin tamamlanması bekleniyor. Bu sezon Konyaspor'da 32 maça çıkıp 5 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyan Abdülkerim, A Milli Takım'ın oyuncu havuzu içerisinde bulunuyor.



Abdülkerim Bardakçı, bu sezon Konyaspor formasıyla ortaya koyduğu başarılı performansla takımının çıkışında en önemli pay sahiplerinden biri oldu.





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