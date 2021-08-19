Abdülkerim Bardakcı: 'Bu yıl yenemeyeceğimiz takım yok'

Konyaspor'un kaptanı Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'in ikinci haftasında 22 Ağustos Pazar günü karşılaşacakları Medipol Başakşehir maçı öncesi konuştu



Abdülkerim Bardakcı sezona galibiyetle başladıkları için mutlu olduğunu söyledi.



Kulübün 100. yılını kutlayacağı için bu sezonun özel olduğunu ifade eden 26 yaşındaki oyuncu, "Bu yıl en üst sıralarda bitirmek istiyoruz. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Çok iyi bir takım olduk. Bu yıl yenemeyeceğimiz takım yok. İkinci haftayı da 3 puanla tamamlarız." diye konuştu.



Abdülkerim Bardakcı, sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğüne işaret ederek, "Şu an her şey olumlu ilerliyor. Takımda kalmak istiyorum. Uzun yıllar bu formaya hizmet etmeyi umuyorum. Bu takımın kaptanı olmak gurur ve onur verici. İnşallah burada efsane olarak kalabilirim." diye konuştu.



