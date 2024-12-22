Abdülkerim Bardakcı: 'Bu forma ile nice 100'lere'

"Bana hayatımın dönüm noktası ne diye sorarlarsa 25.07.2022 tarihini söylerim. Transfer olduğum gün hayallerim büyüktü ama bu formayı giydikçe hayallerimin sınırı kalmadı. Bugün sırtımda ve kalbimde taşıdığım bu büyük formayı 100. Kez terletmenin gururunu yaşadım. Parçası olduğum bu büyük aile ile nice 100'leri yaşamak istiyorum. Her zaman hissettiğim desteğiniz beni güçlü kılıyor. Hep beraber daha da büyük hedeflere..." sözlerini sarf etti.

Galatasaray 'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıktı.İstanbul temsilcisindeki 3. sezonunu geçiren Abdülkerim, Süper Lig'de 72. kez forma giydi. Galatasaray'da Avrupa kupalarında 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5, Turkcell Süper Kupa'da 2 kez sahaya çıkan 30 yaşındaki stoper, toplamda 100 müsabakaya ulaştı.Galatasaray'da 2 Süper Lig, 1 Turkcell Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Abdülkerim Bardakcı, savunmadaki iyi performansını hücumda kaydettiği 10 golle süsledi.Maçın ardından açıklamalarda bulunan Abdülkerim,