Abdülkerim Bardakcı Beşiktaş'a doğru!

Beşiktaş Yönetimi, Konyaspor'un kaptanı Abdülkerim Bardakcı için maç öncesi nabız yokladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdülkerim Bardakcı Beşiktaş'a doğru!
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28 Aralık 2021 11:52
Abdülkerim Bardakcı
Abdülkerim Bardakcı
Konyaspor
Ara transferde eksikleri gidermek isteyen Beşiktaş, Konyaspor yönetimi ile Abdülkerim Bardakçı transferi için masaya oturdu.

Takımı ile 3 yıllık sözleşme uzatan ancak Konyaspor yönetiminin 'transferde önünü açarız' sözü ile Beşiktaş'a sıcak bakan 27 yaşındaki stoper için Kartal nabız yokladı.

TAKASA YANAŞMADI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, bir miktar para artı takas teklifi ile masaya oturmak isterken, yeşil-beyazlı cephe takasa yanaşmadan bonservis bedeli talep etti.

DEVRE ARASINDA BİR ARAYA GELECEKLER

İki tarafın devre arasında tekrar bir araya gelerek bu transferi bitirmeleri bekleniyor.  


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