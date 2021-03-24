Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'a çağrıldı

İttifak Holding Konyaspor forması giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'a çağrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Konyaspor.org
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Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'a çağrıldı
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24 Mart 2021 15:07
A Milli Takım'da Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci'nin sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılmasın ardından bir isim kadroya çağrıldı.

İttifak Holding Konyaspor forması giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampta olan A Millî Takım'ımızın aday kadrosuna dahil edildi. Bardakçı kampa katıldı.

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen 27 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Oyuncu

 Kulüp

Doğum Tarihi

A Millilik Sayısı / Gol

İlk A Milliliği

KALECİ
Altay Bayındır

 Fenerbahçe A.Ş.

14.04.1998

-

-
Fehmi Mert Günok

 Medipol Başakşehir FK

01.03.1989

21/0

24.05.2012
Gökhan Akkan

 Çaykur Rizespor A.Ş.

01.01.1995

-

-
Uğurcan Çakır

 Trabzonspor A.Ş.

05.04.1996

4/0

30.05.2019

DEFANS
Mehmet Zeki Çelik

 LOSC Lille

17.02.1997

18/2

05.06.2018
Abdülkerim Bardakcı

 İttifak Holding Konyaspor

07.09.1994

-

-
Çağlar Söyüncü

 Leicester City FC

23.05.1996

30/1

24.03.2016
Kaan Ayhan

 US Sassuolo

10.11.1994

32/3

31.08.2016
Merih Demiral

 Juventus FC

05.03.1998

19/0

20.11.2018
Mert Müldür

 US Sassuolo

03.04.1999

3/0

11.10.2018
Ozan M. Kabak

 Liverpool FC

25.03.2000

7/0

17.11.2019
Caner Erkin

 Fenerbahçe A.Ş.

04.10.1988

56/2

26.05.2006
C. Umut Meraş

 Le Havre AC

20.12.1995

9/0

30.05.2019

ORTA SAHA
Halil Akbunar

 Göztepe A.Ş.

09.11.1993

-

-
Yusuf Yazıcı

 LOSC Lille

29.01.1997

27/1

11.06.2017
Dorukhan Toköz

 Beşiktaş A.Ş.

21.05.1996

8/1

22.03.2019
Emre Kılınç

 Galatasaray A.Ş.

23.08.1994

4/0

07.09.2019
Okay Yokuşlu

 West Bromwich Albion FC

09.03.1994

29/1

17.11.2015
Orkun Kökçü

 Feyenoord

29.12.2000

2/0

06.09.2020
Ozan Tufan

 Fenerbahçe A.Ş.

23.03.1995

55/7

25.05.2014
Taylan Antalyalı

 Galatasaray A.Ş.

08.01.1995

-

-
Deniz Türüç

 Medipol Başakşehir FK

29.01.1993

9/2

27.03.2017
Hakan Çalhanoğlu

 AC Milan

08.02.1994

52/11

06.09.2013

FORVET
Burak Yılmaz

 LOSC Lille

15.07.1985

63/24

12.04.2006
Cenk Tosun

 Beşiktaş A.Ş.

07.06.1991

45/18

15.10.2013
Enes Ünal

 Getafe CF

10.05.1997

17/2

31.03.2015
Kenan Karaman

 Fortuna Düsseldorf

05.03.1994

17/4

09.11.2017


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