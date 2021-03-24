Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'a çağrıldı

A Milli Takım'da Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci'nin sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılmasın ardından bir isim kadroya çağrıldı.
İttifak Holding Konyaspor forması giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampta olan A Millî Takım'ımızın aday kadrosuna dahil edildi. Bardakçı kampa katıldı.
A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen 27 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor:
İttifak Holding Konyaspor forması giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampta olan A Millî Takım'ımızın aday kadrosuna dahil edildi. Bardakçı kampa katıldı.
A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen 27 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor:
| Oyuncu
| Kulüp
|
Doğum Tarihi
|
A Millilik Sayısı / Gol
|
İlk A Milliliği
|
KALECİ
| Altay Bayındır
| Fenerbahçe A.Ş.
|
14.04.1998
|
-
|
-
| Fehmi Mert Günok
| Medipol Başakşehir FK
|
01.03.1989
|
21/0
|
24.05.2012
| Gökhan Akkan
| Çaykur Rizespor A.Ş.
|
01.01.1995
|
-
|
-
| Uğurcan Çakır
| Trabzonspor A.Ş.
|
05.04.1996
|
4/0
|
30.05.2019
|
DEFANS
| Mehmet Zeki Çelik
| LOSC Lille
|
17.02.1997
|
18/2
|
05.06.2018
| Abdülkerim Bardakcı
| İttifak Holding Konyaspor
|
07.09.1994
|
-
|
-
| Çağlar Söyüncü
| Leicester City FC
|
23.05.1996
|
30/1
|
24.03.2016
| Kaan Ayhan
| US Sassuolo
|
10.11.1994
|
32/3
|
31.08.2016
| Merih Demiral
| Juventus FC
|
05.03.1998
|
19/0
|
20.11.2018
| Mert Müldür
| US Sassuolo
|
03.04.1999
|
3/0
|
11.10.2018
| Ozan M. Kabak
| Liverpool FC
|
25.03.2000
|
7/0
|
17.11.2019
| Caner Erkin
| Fenerbahçe A.Ş.
|
04.10.1988
|
56/2
|
26.05.2006
| C. Umut Meraş
| Le Havre AC
|
20.12.1995
|
9/0
|
30.05.2019
|
ORTA SAHA
| Halil Akbunar
| Göztepe A.Ş.
|
09.11.1993
|
-
|
-
| Yusuf Yazıcı
| LOSC Lille
|
29.01.1997
|
27/1
|
11.06.2017
| Dorukhan Toköz
| Beşiktaş A.Ş.
|
21.05.1996
|
8/1
|
22.03.2019
| Emre Kılınç
| Galatasaray A.Ş.
|
23.08.1994
|
4/0
|
07.09.2019
| Okay Yokuşlu
| West Bromwich Albion FC
|
09.03.1994
|
29/1
|
17.11.2015
| Orkun Kökçü
| Feyenoord
|
29.12.2000
|
2/0
|
06.09.2020
| Ozan Tufan
| Fenerbahçe A.Ş.
|
23.03.1995
|
55/7
|
25.05.2014
| Taylan Antalyalı
| Galatasaray A.Ş.
|
08.01.1995
|
-
|
-
| Deniz Türüç
| Medipol Başakşehir FK
|
29.01.1993
|
9/2
|
27.03.2017
| Hakan Çalhanoğlu
| AC Milan
|
08.02.1994
|
52/11
|
06.09.2013
|
FORVET
| Burak Yılmaz
| LOSC Lille
|
15.07.1985
|
63/24
|
12.04.2006
| Cenk Tosun
| Beşiktaş A.Ş.
|
07.06.1991
|
45/18
|
15.10.2013
| Enes Ünal
| Getafe CF
|
10.05.1997
|
17/2
|
31.03.2015
| Kenan Karaman
| Fortuna Düsseldorf
|
05.03.1994
|
17/4
|
09.11.2017