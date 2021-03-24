Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'a çağrıldı

Oyuncu



Kulüp



Doğum Tarihi



A Millilik Sayısı / Gol



İlk A Milliliği



KALECİ



Altay Bayındır



Fenerbahçe A.Ş.



14.04.1998



-



-



Fehmi Mert Günok



Medipol Başakşehir FK



01.03.1989



21/0



24.05.2012



Gökhan Akkan



Çaykur Rizespor A.Ş.



01.01.1995



-



-



Uğurcan Çakır



Trabzonspor A.Ş.



05.04.1996



4/0



30.05.2019



DEFANS



Mehmet Zeki Çelik



LOSC Lille



17.02.1997



18/2



05.06.2018



Abdülkerim Bardakcı



İttifak Holding Konyaspor



07.09.1994



-



-



Çağlar Söyüncü



Leicester City FC



23.05.1996



30/1



24.03.2016



Kaan Ayhan



US Sassuolo



10.11.1994



32/3



31.08.2016



Merih Demiral



Juventus FC



05.03.1998



19/0



20.11.2018



Mert Müldür



US Sassuolo



03.04.1999



3/0



11.10.2018



Ozan M. Kabak



Liverpool FC



25.03.2000



7/0



17.11.2019



Caner Erkin



Fenerbahçe A.Ş.



04.10.1988



56/2



26.05.2006



C. Umut Meraş



Le Havre AC



20.12.1995



9/0



30.05.2019



ORTA SAHA



Halil Akbunar



Göztepe A.Ş.



09.11.1993



-



-



Yusuf Yazıcı



LOSC Lille



29.01.1997



27/1



11.06.2017



Dorukhan Toköz



Beşiktaş A.Ş.



21.05.1996



8/1



22.03.2019



Emre Kılınç



Galatasaray A.Ş.



23.08.1994



4/0



07.09.2019



Okay Yokuşlu



West Bromwich Albion FC



09.03.1994



29/1



17.11.2015



Orkun Kökçü



Feyenoord



29.12.2000



2/0



06.09.2020



Ozan Tufan



Fenerbahçe A.Ş.



23.03.1995



55/7



25.05.2014



Taylan Antalyalı



Galatasaray A.Ş.



08.01.1995



-



-



Deniz Türüç



Medipol Başakşehir FK



29.01.1993



9/2



27.03.2017



Hakan Çalhanoğlu



AC Milan



08.02.1994



52/11



06.09.2013



FORVET



Burak Yılmaz



LOSC Lille



15.07.1985



63/24



12.04.2006



Cenk Tosun



Beşiktaş A.Ş.



07.06.1991



45/18



15.10.2013



Enes Ünal



Getafe CF



10.05.1997



17/2



31.03.2015



Kenan Karaman



Fortuna Düsseldorf



05.03.1994



17/4



09.11.2017





A Milli Takım'da Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci'nin sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılmasın ardından bir isim kadroya çağrıldı.İttifak Holding Konyaspor forması giyen savunma oyuncusu, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampta olan A Millî Takım'ımızın aday kadrosuna dahil edildi. Bardakçı kampa katıldı.A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen 27 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor: