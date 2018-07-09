Abdülkadir'den Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak sözleri!







İŞTE ABDÜLKADİR'İN PAYLAŞTIĞI GÖRSEL;

Trabzonspor altyapısından yetişerek A Takım'a kadar yükselen ve burada gösterdiği performans ile kısa sürede A Milli Futbol Takımı'nda kendine yer bulan genç yetenek Abdülkadir Ömür, sosyal medayadan paylaştığı fotoğrafla kariyerini bordo-mavili ekipte sonlandırmak istediğini yazdı.19 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, paylaştığı görselde Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak gibi kariyerini Trabzonspor'da noktalamak istediğini dile getirdi ve,dedi.