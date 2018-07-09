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Abdülkadir'den Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak sözleri!

Trabzonspor'un mili yıldızı Abdülkadir Ömür, sosyal medyadan paylaştığı görselle Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak gibi kariyerini bordo-mavililerde sonlandırmak istediğini söyledi.

Abdülkadir'den Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak sözleri!
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09 Temmuz 2018 20:09
Trabzonspor altyapısından yetişerek A Takım'a kadar yükselen ve burada gösterdiği performans ile kısa sürede A Milli Futbol Takımı'nda kendine yer bulan genç yetenek Abdülkadir Ömür, sosyal medayadan paylaştığı fotoğrafla kariyerini bordo-mavili ekipte sonlandırmak istediğini yazdı.

19 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, paylaştığı görselde Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak gibi kariyerini Trabzonspor'da noktalamak istediğini dile getirdi ve, ''İnşallah bende abilerim gibi Trabzonspor'da noktayı koyarım'' dedi.

İŞTE ABDÜLKADİR'İN PAYLAŞTIĞI GÖRSEL;




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