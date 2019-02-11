Abdülkadir ve Yusuf görücüye çıktı

1 / 72 Galatasaray - Trabzonspor

Trabzonspor'un iki yıldızının taliplileri arttı. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı için; İngiltere, Portekiz, İspanya, Fransa ve Almanya'dan 10 farklı takımın devrede olduğu, gözlemcilerin dünkü maça da bu oyuncuları izlemek için geldiği öğrenildi.Bordo-Mavili takımda performansıyla dikkat çeken isimlerin başında yer alan 19 yaşındaki Abdülkadir Ömür'ün piyasa değerini 2 milyon euro, Yusuf'un ise 11 milyon euro.Abdülkadir ve Yusuf için sezon sonunda teklifler dinlenecek ve son kararı Başkan Ahmet Ağaoğlu verecek