  •  
    ...Ve Japonlara itiraflar! "İlk orada yapmalıyım"
  •  
    Belhanda, tam 1954 gün sonra ilki başardı!
  •  
    G.Saray sonrası İSYAN; "Çok Canımız yanıyor..."
  •  
    Kerimoğlu: "Herhalde Maradona ile görüştü"
  •  
    Diagne, Gomis için söz verdi; "Ben yaparım..."

Abdülkadir ve Yusuf görücüye çıktı

Trabzonspor'un iki yıldızı Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı, TT Stadı'nda mercek altına altındı

Kaynak: Star
Abdülkadir ve Yusuf görücüye çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2019 10:11
Trabzonspor'un iki yıldızının taliplileri arttı. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı için; İngiltere, Portekiz, İspanya, Fransa ve Almanya'dan 10 farklı takımın devrede olduğu, gözlemcilerin dünkü maça da bu oyuncuları izlemek için geldiği öğrenildi.

Bordo-Mavili takımda performansıyla dikkat çeken isimlerin başında yer alan 19 yaşındaki Abdülkadir Ömür'ün piyasa değerini 2 milyon euro, Yusuf'un ise 11 milyon euro.

Abdülkadir ve Yusuf için sezon sonunda teklifler dinlenecek ve son kararı Başkan Ahmet Ağaoğlu verecek

1 / 72
Galatasaray - Trabzonspor


Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için