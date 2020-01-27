Abdulkadir Parmak'a La Liga'dan talip

Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncularından Abdulkadir Parmak için İspanya La Liga ekiplerinden Alaves'in harekete geçtiği iddia edildi.

Abdulkadir Parmak'a La Liga'dan talip
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27 Ocak 2020 13:01
İspanya La Liga ekibi Alaves'in, Trabzonspor altyapısında yetişen Abdulkadir Parmak için harekete geçtiği iddia edildi.

Badou Ndiaye transferi sonrasında takımdaki forma şansı azalan 25 yaşındaki oyuncunun da Avrupa'ya gitmek adına Alaves'ten gelebilecek olası teklife sıcak baktığı öne sürüldü.

Başarılı oyuncu bu sezon 27 maça çıkarken, 2 kez ağları sarstı ve 2 de gol pası verdi.

 

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