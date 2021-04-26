Abdulkadir Parmak: 'Yanlış anlaşıldım, Trabzonspor'dan özür dilerim'

Fırtına'da kadro dışı bırakılıp para cezası verilen Abdulkadir Parmak savunmasını yaptı.



Tecrübeli orta saha oyuncusu "Maçtan 1 gün önce hastaydım ve ilaç almıştım. Abdullah hoca maçta 2 orta saha değiştirince beni oyuna almaz diye tribüne çıktım. Haber vermediğimi sonradan fark ettim. Maça girmeyi istememek gibi bir durum söz konusu değil. Yanlış anlaşıldığım için pişmanım. Abdullah hocadan ve Trabzonspor camiasından özür dilerim" dedi.



