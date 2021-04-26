Abdulkadir Parmak: "Yanlış anlaşıldım, Trabzonspor'dan özür dilerim"

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılıp para cezası verilen Abdulkadir Parmak kendini savundu ve yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdulkadir Parmak: 'Yanlış anlaşıldım, Trabzonspor'dan özür dilerim'
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26 Nisan 2021 12:43
Abdulkadir Parmak
Abdulkadir Parmak
Trabzonspor
Fırtına'da kadro dışı bırakılıp para cezası verilen Abdulkadir Parmak savunmasını yaptı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu "Maçtan 1 gün önce hastaydım ve ilaç almıştım. Abdullah hoca maçta 2 orta saha değiştirince beni oyuna almaz diye tribüne çıktım. Haber vermediğimi sonradan fark ettim. Maça girmeyi istememek gibi bir durum söz konusu değil. Yanlış anlaşıldığım için pişmanım. Abdullah hocadan ve Trabzonspor camiasından özür dilerim" dedi.



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