Abdulkadir Parmak: 'Türkiye'nin en iyisi Uğurcan Çakır'

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🔸Altay Bayındır

🔸Mert Günok

🔸Uğurcan Çakır



— Sporx (@sporx) March 20, 2021

Trabzonspor'un Ankaragücü'nü 4-1 yendiği maçta kalesinde devleşen Uğurcan çakır bordo-mavili takımın galibiyetinde büyük bir pay sahibi oldu.Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Abdulkadir Parmak da Uğurcan Çakır'ın performansını değerlendirerek Uğurcan Çakır'ın Türkiye'nin en iyi kalecisi olduğunu ifade etti; "Bence Türkiye'nin en iyi kalecisine sahibiz, Uğurcan mükemmel bir performans gösterdi."