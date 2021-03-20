Abdulkadir Parmak: 'Türkiye'nin en iyisi Uğurcan Çakır'

Trabzonspor'un Ankaragücü'nü 4-1 yendiği maçta kalesinde devleşen Uğurcan çakır bordo-mavili takımın galibiyetinde büyük bir pay sahibi oldu.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Abdulkadir Parmak da Uğurcan Çakır'ın performansını değerlendirerek Uğurcan Çakır'ın Türkiye'nin en iyi kalecisi olduğunu ifade etti; "Bence Türkiye'nin en iyi kalecisine sahibiz, Uğurcan mükemmel bir performans gösterdi."
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Abdulkadir Parmak da Uğurcan Çakır'ın performansını değerlendirerek Uğurcan Çakır'ın Türkiye'nin en iyi kalecisi olduğunu ifade etti; "Bence Türkiye'nin en iyi kalecisine sahibiz, Uğurcan mükemmel bir performans gösterdi."
Seç birini;
🔸Altay Bayındır
🔸Mert Günok
🔸Uğurcan Çakır
— Sporx (@sporx) March 20, 2021