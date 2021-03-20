Abdulkadir Parmak: "Türkiye'nin en iyisi Uğurcan Çakır"

Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak, Türkiye'nin en iyi kalecisinin Uğurcan Çakır olduğunu ifade etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Abdulkadir Parmak: 'Türkiye'nin en iyisi Uğurcan Çakır'
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20 Mart 2021 21:41
Trabzonspor'un Ankaragücü'nü 4-1 yendiği maçta kalesinde devleşen Uğurcan çakır bordo-mavili takımın galibiyetinde büyük bir pay sahibi oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Abdulkadir Parmak da Uğurcan Çakır'ın performansını değerlendirerek Uğurcan Çakır'ın Türkiye'nin en iyi kalecisi olduğunu ifade etti; "Bence Türkiye'nin en iyi kalecisine sahibiz, Uğurcan mükemmel bir performans gösterdi."



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