Abdülkadir Parmak: "Şampiyonluk stres yaratıyor"

Trabzonspor'un Galatasaray'ı 3-1 yendiği maçın ardından Abdülkadir Parmak açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abdülkadir Parmak: 'Şampiyonluk stres yaratıyor'
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05 Temmuz 2020 23:19
Trabzonspor'un Galatasaray'ı 3-1 yendiği maçın ardından Abdülkadir Parmak açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğu düşünmenin stres yarattığının altını çizen Parmak, "Geçen hafta bir sakatlık yaşadım, bu hafta antrenmanlara pek katılamadım ama buna rağmen Galatasaray karşısında iyi oynadım. İki haftada dört puan kaybettik, bu baskının verdiği bir şeydi ancak Galatasaray karşısında en azından biraz telafi edebildik. Maç maç düşünüyoruz, şampiyonluğ düşünmek bizi stres altına sokuyor ve maç maç devam etmek zorundayız" dedi.



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