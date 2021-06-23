Abdulkadir Parmak: "Şampiyonluk görmedem Trabzonspor'dan gitmem"

Trabzonspor altyapısından yetişen Abdulkadir Parmak, kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

, Fotoğraf; AA
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Abdulkadir Parmak: 'Şampiyonluk görmedem Trabzonspor'dan gitmem'
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23 Haziran 2021 12:28
Disiplinsiz davranışları nedeniyle 36.haftada oynanan Galatasaray maçının ardından teknik direktör Abdullah Avcı tarafından kadro dışı bırakılan ardından affedilen Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, sosyal medyada bazı hesapların kendini hedef alan açıklamalara cevap verdi.

Karadeniz gazetesine göre; Yakın çevresine konuşan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun, "Ben Trabzonluyum. Trabzonspor dışında hiçbir düşüncem yok. Trabzonspor'a borcum var, şampiyonluk görmeden buradan gitmek istemiyorum. Şu anda tek düşüncem bu. Taraftarımızla arama kimse giremez" dediği öğrenildi.

Trabzonspor altyapısından yetişen Abdulkadir Parmak, geçen sezon 28 resmi maçta Trabzonspor forması giymişti.


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