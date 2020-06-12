Abdulkadir Parmak: 'Nice 61 maçlara...'

Trabzonspor'un Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Abdulkadir Parmak açıklamalarda bulundu.



61. maça çıktığı için mutlu olduğunu kaydeden Abdulkadir, "Gururluyum, nice 61 maçlar oynarım inşallah." dedi.



Şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceklerini vurgulayan 25 yaşındaki futbolcu, "Karantina sürecinde bireysel antrenmanlar da yaptık, her şeyi yaptık. Hedefimiz 2 şampiyonluk, bunun için yolumuza devam ediyoruz ve idmanlarda da kendimizi sıktık. Çok iyi başladık maça, Guilherme'nin atılmasıyla biraz zorlandık ama kontra ataklarla pozisyon bulmaya çalıştık. Mutluyuz." ifadelerini kullandı.



