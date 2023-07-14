Abdülkadir Parmak'ın yeni adresi Sivasspor

Trendyol Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, orta saha oyuncusu Abdülkadir Parmak ile anlaştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Abdülkadir Parmak'ın yeni adresi Sivasspor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Temmuz 2023 10:35
Son güncelleme 14 Temmuz 2023 10:37
Trendyol Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, transferde bombayı Abdülkadir Parmak'la patlattı.

Yiğidoların 100 bin euro bonservis karşılığında Trabzonspor'la anlaştığı, 28 yaşındaki orta sahanın da bir miktar alacağını bıraktığı öğrenildi.

Öte yandan 2. Lig ekibi Menemen FK'den sağ kanat Mertcan Açıkgöz, Altınordu'dan da kaleci Ali Emre Yanar'la anlaşıldığı bildirildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'de 11 karşılaşmaya çıkan Abdülkadir Parmak, 11 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery