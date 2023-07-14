Abdülkadir Parmak'ın yeni adresi Sivasspor

Trendyol Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, transferde bombayı Abdülkadir Parmak'la patlattı.
Yiğidoların 100 bin euro bonservis karşılığında Trabzonspor'la anlaştığı, 28 yaşındaki orta sahanın da bir miktar alacağını bıraktığı öğrenildi.
Öte yandan 2. Lig ekibi Menemen FK'den sağ kanat Mertcan Açıkgöz, Altınordu'dan da kaleci Ali Emre Yanar'la anlaşıldığı bildirildi.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'de 11 karşılaşmaya çıkan Abdülkadir Parmak, 11 karşılaşmada 1 gol kaydetti.
Yiğidoların 100 bin euro bonservis karşılığında Trabzonspor'la anlaştığı, 28 yaşındaki orta sahanın da bir miktar alacağını bıraktığı öğrenildi.
Öte yandan 2. Lig ekibi Menemen FK'den sağ kanat Mertcan Açıkgöz, Altınordu'dan da kaleci Ali Emre Yanar'la anlaşıldığı bildirildi.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'de 11 karşılaşmaya çıkan Abdülkadir Parmak, 11 karşılaşmada 1 gol kaydetti.