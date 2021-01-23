Abdulkadir Parmak: 'Hocanın gelişi bizi çok etkiledi'

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Teknik ekip kalitesinin takıma yansıdığını söyleyen Parmak, "Çok iyi gidiyoruz, bir seri yakaladık. Hocanın gelişi bizi çok etkiledi, çok kaliteli bir hoca ekibimiz var. Bu bütün oyuncuların performansına da yansıyor. Bugün iyi oynadık. Berat Özdemir de takımımıza geldi, çok kaliteli bir oyuncu." dedi.



