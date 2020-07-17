Abdulkadir Parmak hırsıyla dikkat çekiyor

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdülkadir Parmak, performansı ile öne çıkıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abdulkadir Parmak hırsıyla dikkat çekiyor
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17 Temmuz 2020 13:55
Trabzonspor'un son haftalardaki düşen performansına rağmen Abdulkadir Parmak, mücadelesi ile ön plana çıkıyor.

Yıldız oyuncu istatistiksel anlamda önemli bir performans ortaya koyarken, kalan son 3 maçta da Bordo-Mavililer'in vazgeçilmezlerinden birisi olması bekleniyor.

Abdülkadir Parmak, bu sezon Bordo-Mavililer ile 42 resmi maça çıktı. 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, bu maçlarda takımına 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.



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