Abdulkadir Parmak hırsıyla dikkat çekiyor

Trabzonspor'un son haftalardaki düşen performansına rağmen Abdulkadir Parmak, mücadelesi ile ön plana çıkıyor.



Yıldız oyuncu istatistiksel anlamda önemli bir performans ortaya koyarken, kalan son 3 maçta da Bordo-Mavililer'in vazgeçilmezlerinden birisi olması bekleniyor.



Abdülkadir Parmak, bu sezon Bordo-Mavililer ile 42 resmi maça çıktı. 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, bu maçlarda takımına 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.



