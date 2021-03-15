Abdulkadir Parmak göz doldurdu

Trabzonspor'un orta sahadaki önemli isimlerinden birisi olan Abdulkadir Parmak, Erzurumspor karşısında beğeni topladı

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Abdulkadir Parmak göz doldurdu
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15 Mart 2021 10:41
Abdulkadir Parmak
Abdulkadir Parmak
Trabzonspor
Trabzonspor'un orta sahadaki önemli isimlerinden birisi olan Abdulkadir Parmak, Erzurumspor karşısında oynadığı futbol ile göz doldurdu.

Berat Özdemir'in kadroda yer almadığı, Lewis Baker'in ise yedek soyunduğu maçta 26 yaşındaki yıldız, orta sahadaki yükü tek başına üstlendi. 86 dakika oyunda kalan Abdulkadir, yerini Baker'e bıraktı. 11 ikili mücadelenin 8'ini kazanan Abdukadir, 54 de isabetli pas attı.

 



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