Abdulkadir Parmak formayı kaptı

Beşiktaş maçı öncesi Trabzonspor'da önemli eksikler var. Hosseini sakat kesin yok, Obi Mikel de cezalı. Manuel Da Costa stopere geçecek. Ancak orta saha konusunda belirsizlik var. Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Sturridge ile Abdulkadir Parmak arasında kalmıştı. Ancak İngiliz yıldızın parmağında ödem oluşması ve kesin durumunun yarın maç saatine yakın netleşecek olması nedeniyle Abdulkadir'in oynama ihtimali ağırlık kazandı. Oyuncusuyla görüşen ve hazır olmasını isteyen başarılı hoca, orta saha kurgusunu Abdulkadir-Ndiaye- Sosa şeklinde yapmaya hazırlanıyor.Sturridge yetişse bile, son taktik idmanları kaçırdığı için kulübede yer alacak. Maçın gidişatına ve skorun durumuna göre sonradan oyuna girecek. Aynı şekilde takımla antrenmanlara başlayan Ekuban'ın da 21 kişilik kadroda yer alacağı ifade edildi.