Abdulkadir Parmak Fenerbahçe maçına yetişecek mi?

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Abdulkadir Parmak Fenerbahçe maçına yetişecek mi?
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20 Ekim 2020 13:06
Trabzonspor'da Covid 19 testi pozitif çıkan Ekuban bu hafta yok. Son testi pozitif çıkan Abdülkadir'in de forma giymesinin zor olduğu ifade edildi.



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