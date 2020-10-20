Trabzonspor'da Covid 19 testi pozitif çıkan Ekuban bu hafta yok. Son testi pozitif çıkan Abdülkadir'in de forma giymesinin zor olduğu ifade edildi.
Abdulkadir Parmak Fenerbahçe maçına yetişecek mi?
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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20 Ekim 2020 13:06
Trabzonspor
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Pablo Sarabia: "Galatasaray taraftarı inanılmaz"
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