Abdulkadir Parmak: "Bir gün şampiyon olacağız"

Karadeniz ekibinin yıldız orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, yeni sezona ilişkin birtakım değerlendirmelerde bulundu ve mutlaka bir gün şampiyon olacaklarını söyledi.

Haber; Milliyet
Abdulkadir Parmak: 'Bir gün şampiyon olacağız'
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03 Ağustos 2020 12:41
Trabzonspor'un yıldız orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, yeni sezona ilişkin birtakım değerlendirmelerde bulundu.

Kaybedilen şampiyonluk nedeniyle halen hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Bu sezon Türkiye Kupası'nı kazandık. Mutlaka şampiyonluğu da bir gün kazanacağız ve tüm şehir birlikte kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Parmak, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 27 maçta 3 asist yaptı, 1 kez de ağları havalandırdı. 

 



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