Abdulkadir Parmak: 'Beşiktaş'ın penaltısı çok basitti!'

Trabzonspor'un Beşiktaş'a 3-1 yenildiği maçın ardından bordo-mavili futbolcu Abdulkadir Parmak hakem Ali Şansalan'a tepki gösterdi.



Çok basit bir penaltı kararı verildiğinin altını çizen Parmak, "Önümüzde çok maç, henüz ilk haftadayız ama kazanmak istiyorduk. Beşiktaş'ın ilk golü şans golüydü ama erken gelen kırmızı kart ve penaltı dengemizi bozdu. Çok basit bir penaltı, ilk haftadan bunları konuşmak çok üzücü" diye konuştu.



