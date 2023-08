Abdulkadir Parmak: 'Beni çok istediler'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Abdulkadir Parmak, kırmızı-beyazlı ekipte başarılı olup A Milli Takım formasını tekrar giymek istediğini söyledi.



Kırmızı-beyazlı ekibin kadrosuna kattığı 28 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Abdulkadir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor'a transfer olmasında emeği geçen kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ve başkanvekili Bahattin Eken'e teşekkür etti.



"BU YÜZDEN SİVASSPOR'U TERCİH ETTİM"



Sivasspor ile geçen yıldan bu yana irtibatta olduğunu anlatan Abdulkadir, "Bu sezon bitince Servet Çetin hocamız, kulüp başkanımız Mecnun Otyakmaz ve başkan vekilimiz Bahattin Eken, beni çok istediklerini söylediler. Bir futbolcu da her zaman çok istenilen yere gider. O yüzden Sivasspor'u tercih ettim." dedi.



Abdulkadir Parmak, birinci önceliğinin çok iyi bir performans yakalamak ve daha önce bir kez terlettiği A Milli Takım formasını tekrar giyebilmek olduğunu dile getirerek, "Eski günlerdeki gibi milli takıma yükselmek istiyorum. Çok iyi çalışıyoruz, iyi bir aile ortamımız var. İlk kampı transfer dönemi biraz uzadığı için kaçırdım. Yavaş yavaş kendime geliyorum, formumu yakalıyorum. Bu sene çok iyi bir performans ortaya koyup, takıma yardımcı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Takımda çok iyi bir arkadaşlık ortamı olduğunu vurgulayan Abdulkadir, "Takım arkadaşlarım beni sahiplendiler. Aralarında beraber oynadığım ve karşılıklı oynadığım arkadaşlar da var. Her şey çok güzel, inşallah böyle devam eder." diye konuştu.



"TRİBÜNLER BOŞ KALMASIN"



Abdulkadir Parmak, sezonun ilk haftasında 13 Ağustos Pazar günü sahalarında Samsunspor ile yapacakları maçtan 3 puanla ayrılmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Servet hocam ile çok iyi çalışıyoruz. Hocamız yeni bir sistem oturtmaya çalışıyor. Sürekli tekrarlar yapıyoruz. İnşallah bunun meyvelerini sahada taraftarlarımızın önünde vereceğiz. Servet hocam taktik olarak da güzel işler yapıyor, iletişim olarak da çok iyi, hepimizle bire bir ilgileniyor. Onun da benim de Sivasspor'da ilk senesi, inşallah Sivasspor'u hak ettiği yerlere taşıyacağız."



Taraftarlara çağrıda bulunan Abdulkadir Parmak, "Taraftarımız bizi her zaman desteklesin. Stat boş kalmasın, biz onları seviyoruz. İnşallah tribünler eski günlerine tekrar döner." dedi.