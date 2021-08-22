Abdulkadir Parmak'a Süper Lig'den talip

Dorukhan ve Siopis transferlerinin ardından Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın forma bulma şansı iyice azalırken, Anadolu kulüplerinden tekrar teklifler gelmeye başladı.Özellikle Göztepe 'nin bu transferde çok ısrarcı olduğu belirtildi. Daha önce Adana Demirspor'la adı anılan Parmak, yönetimin kararına göre hareket edecek. Teknik direktör Abdullah Avcı iseyerli oyuncu olması nedeniyle Parmak'ı şimdilik kadroda tutmayı düşünüyor.